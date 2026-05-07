В ГД оценили решение МОК не снимать ограничения с российских спортсменов

Нет никаких причин для отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), кроме политических, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она также поздравила Белоруссию с восстановлением в правах.

Мы можем порадоваться за наших белорусских коллег. Они не являются прямой стороной конфликта на Украине. Их наказали за поддержку России. Нет причин, кроме политических, в отстранении ОКР. Они цепляются за все, потом могут вспомнить допинговые истории. Если бы голосовали все члены МОК (Международный олимпийский комитет. — NEWS.ru), думаю, преимущество было бы на нашей стороне и ОКР могли бы восстановить, как и ПКР, — сказала Журова.

Ранее международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований. Как сообщила пресс-служба организации, они могут выступать под национальными флагом и гимном.

До этого Журова заявила, что США должны соблюдать спортивный принцип в вопросе участия в чемпионате мира по футболу — 2026. По ее мнению, замена Ирана на Италию будет неправильным и несправедливым решением. Парламентарий обратила внимание, что подобное решение будет противоречить той политике, которую пытаются показать США.