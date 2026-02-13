«Не только Одессу и Харьков»: полковник о затягивании конфликта Украиной Полковник Кошкин: Украина лишится не только Харькова при затягивании конфликта

Украина рискует потерять контроль не только над Харьковом и Одессой в случае затягивания конфликта, считает полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с Lenta.ru он обратил внимание, что западные специалисты, в том числе американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу, уже указывают Киеву на подобные риски.

Смысл подобных заявлений сводится к тому, что Украине надо быстрее идти по пути, предлагаемому США, иначе вы потеряете все. Вот сама идея этого заявления, то есть давление на [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), на его команду, на переговорную группу со стороны Украины. Насколько реально это высказывание, которое сделал западный эксперт? Что ж, если они затянут время, они не только Харьков и Одессу потеряют, — пояснил Кошкин.

Эксперт обратил внимание, что Россия не останавливает боевые действия во время переговоров, так как уже неоднократно наступала «на одни грабли». Он напомнил, что добрую волю Москвы расценивали как слабость, а ВСУ пытались использовать эти периоды затишья для переформатирования войск и совершения провокаций.

Военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов ранее заявил, что Одесса имеет стратегическое значение для Запада с точки зрения контроля над черноморской акваторией. По его словам, силы НАТО считают город потенциальным плацдармом для агрессивных действий против России.