13 февраля 2026 в 10:15

В Госдуме ответили, сможет ли Сырский эффективно реформировать систему ПВО

Депутат Журавлев: переформатирование ВСУ вряд ли усилит их систему ПВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Переформатирование Вооруженных сил Украины вряд ли усилит противовоздушную оборону страны, так как она полностью зависит от западных ракет, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что из слов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского неясно, в чем заключается эффективность инициативы по созданию отдельного рода войск.

Украина может переформатировать свои войска так, как ей заблагорассудится, при этом, уверен, что на общем состоянии это вряд ли скажется. Из слов Сырского не слишком ясно, чем именно создание нового вида войск поможет ВСУ, ведь вся украинская ПВО основана на поставках западных ракет. Что касается личного состава, странно было бы предполагать, что Киев будет испытывать его недостаток — Украина прежде была одной из самых крупных стран Европы. Поверьте, мобилизационный потенциал там и сейчас огромный, хватит, чтобы вновь укомплектовать не только ПВО, но и все сухопутные войска. При этом они отчаянно сопротивляются — это хорошо знают все, кто когда-либо бывал на фронте, — пояснил Журавлев.

Ранее Сырский заявил, что на Украине создадут новый род войск в помощь не справляющейся со своими задачами противовоздушной обороне. По его словам, командующим придется перераспределить функции между зенитными ракетными войсками и новым формированием.

ВСУ
Украина
Александр Сырский
Алексей Журавлев
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
