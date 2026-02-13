Гришино, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 февраля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 13 февраля? Что происходит у Александровки, Волчанска, Веролюбовки, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Красного Лимана, Новодмитровки, Озерного, Павловки, Предтечино, Покровска, Радьковки, Степановки, Торецкого, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении сообщается о тактических успехах ВС РФ в районе Гришино.

«На Добропольском направлении войска РФ увеличивают зону контроля на рубеже Дорожное — Затышок. На Константиновском направлении войска РФ оказывают давление на оборону противника на участке Степановка — Бересток. В районе Часова Яра ВС РФ увеличивают зону контроля, продвигаясь от Новомарково к Тихоновке. На Краснолиманском направлении идут бои у Александровки, Дробышево и у восточных окраин Красного Лимана. Сообщается, что ВС РФ занимают новые позиции на участке Красный Лиман — Ставки. На Северском направлении продолжаются бои в районе Никифоровки. Войска РФ расширяют зону контроля в районе Кривой Луки. Харьковский фронт. ВС РФ атакуют в районе Куриловки и Песчаного в сторону Ковшаровки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

«Два майора»

На Харьковском направлении возле Волчанска ВС РФ с тяжелыми боями продолжают наступательные действия с задачей расширить зону безопасности у границы, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В районе Красноармейска (Покровска) ВС России продвигаются в районе Белицкого и Нового Донбасса. Идут бои в Гришино, а также у Торецкого, находящегося на подступах к Дружковке. В Константиновке отмечается применение ФАБ-3000 по мостам. Агломерацию ВСУ режут на части, идет подготовка к дальнейшему штурму агломерации», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Славянском направлении идут позиционные бои у Александровки, Яровой и Дробышево, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«ВС РФ поразили за сутки инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Подразделения ВСУ потеряли порядка 1270 военнослужащих за сутки в зоне СВО. ВСУ потеряли танк Leopard производства ФРГ в зоне ответственности группировки войск „Центр“. Средства ПВО РФ сбили пять ракет большой дальности „Фламинго“ и 211 БПЛА самолетного типа ВСУ. Славянское направление. Продолжаем двигаться вдоль реки Северский Донец в сторону Святогорска. В семи километрах от этого города расположена трасса, связывающая Святогорск с Изюмом (Харьковская область). Перерезав этот путь снабжения, ВС РФ осложнят ситуацию для гарнизона ВСУ в самом Славянске», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

