16 февраля 2026 в 10:29

В Госдуме предложили ограничить детям доступ к квестам

Сенатор Гибатдинов: ограничить доступ к квестам необходимо ради безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ввод минимальных ограничений для квестов поможет сделать условия их проведения более безопасными, рассказал «Парламентской газете» член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Он внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект не накладывает чрезмерных ограничений на организаторов квестов, а лишь устанавливает минимальные требования к ним, направленные на обеспечение безопасности посетителей, — рассказал Гибатдинов.

Сенатор подчеркнул, что для участия детей в квестах потребуется письменное согласие родителей. Также, по его словам, до игры не будут допускать выпивших клиентов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что дети в возрасте до 14 лет не должны иметь доступ к социальным сетям. По его словам, которые передает ТАСС, для подростков с 14 до 16 лет также должны действовать серьезные ограничения, которые нужно согласовать с медиками и родителями.

