21 января 2026 в 19:28

В Госдуме призвали детям запретить вход в соцсети

Депутат Свинцов предложил запретить вход в соцсети детям до 14 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дети в возрасте до 14 лет не должны иметь доступ к социальным сетям, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, которые передает ТАСС, для подростков с 14 до 16 лет также должны действовать серьезные ограничения, которые нужно согласовать с медиками и родителями.

Необходимо до 14 лет вообще запретить детям использовать социальные сети. С 14 до 16 лет [должны быть] достаточно серьезные ограничения, которые надо выработать совместно с медицинским сообществом, с родительским сообществом и совместно с владельцами платформ, — заявил он.

Парламентарий отметил, что инициатива ввести подобные ограничения исходит от представителей медицинской сферы. Он уточнил, что специалисты выражают обеспокоенность тем, что дети, активно использующие соцсети, особенно в юном возрасте, приобретают сильную зависимость, вызванную выделением гормона удовольствия дофамина.

В частности, короткие видеоролики вызывают больший интерес у детей, чем взаимодействие со сверстниками или школьные занятия. Такое поведение, по словам парламентария, способно привести к серьезным нарушениям развития и психологическим расстройствам.

Ранее сообщалось, что многие молодые люди выбирают путешествия в одиночку, чтобы отдохнуть от информационного шума и произвести цифровой детокс. Психолог Екатерина Каталина отметила, что для зумеров одиночество в поездке — это возможность лучше понять себя.

Госдума
дети
соцсети
Россия
