Юрист ответил, грозят ли Долиной штрафы за нарушения ПДД 15-летней давности

Певица Лариса Долина не столкнется со штрафами за нарушения правил дорожного движения, совершенные 15 лет назад, заявил NEWS.ru основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев. По его словам, срок давности проступков уже давно истек.

Лариса Долина снова в центре обсуждений, и в этот раз триггером стало интервью 15-летней давности. В нем она, отвечая на вопрос ребенка, говорила, что сама автомобиль не водит, передвигается с персональным водителем, а у ее машины есть некий документ от «главного гаишника России», который, по ее словам, исключал остановку инспекторами. Она также говорила, что, когда опаздывает, водитель может нарушать дорожные правила, а после они приносят извинения, и штрафов в ее адрес не появляется. С точки зрения закона такие реплики не запускают автоматическую проверку и не становятся основанием для санкций, — пояснил Русяев.

Он подчеркнул, что в России штраф за нарушение ПДД выносится только после того, как уполномоченный орган зафиксирует нарушение и оформит его в постановлении. По словам юриста, даже если публичное лицо высказывает свое отношение к правилам или контролю на дорогах, это не заменяет протокол и не создает состава правонарушения.

Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если допустить гипотетически, что когда-то было управление без прав, то это подпадает под часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ: штраф 5–15 тыс. рублей. Но административное право в РФ — это спринт, а не марафон. Статья 4.5 КоАП РФ ограничивает срок, в который можно вынести постановление: 60 дней. Есть исключения с увеличенным сроком до одного года для отдельных составов, включая статьи 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения. — NEWS.ru) и 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования. — NEWS.ru), но даже там предел — год, а не 10–15 лет. Если срок давности прошел, новое постановление сегодня не выдать, — добавил Русяев.

По его словам, если постановление вынесено, то по статье 31.9 КоАП РФ его нельзя применить, если прошло два года с момента вступления в силу и оно не было исполнено. Однако, указал юрист, если человек уклонялся от уплаты, а затем у него обнаружили имущество или официальный доход, срок исполнения штрафа обнуляется и начинает отсчитываться заново с этой даты.

