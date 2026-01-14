Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 05:30

Юрист ответил, грозят ли Долиной штрафы за нарушения ПДД 15-летней давности

Юрист Русяев: Долиной не грозят штрафы за нарушения ПДД 15-летней давности

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Певица Лариса Долина не столкнется со штрафами за нарушения правил дорожного движения, совершенные 15 лет назад, заявил NEWS.ru основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев. По его словам, срок давности проступков уже давно истек.

Лариса Долина снова в центре обсуждений, и в этот раз триггером стало интервью 15-летней давности. В нем она, отвечая на вопрос ребенка, говорила, что сама автомобиль не водит, передвигается с персональным водителем, а у ее машины есть некий документ от «главного гаишника России», который, по ее словам, исключал остановку инспекторами. Она также говорила, что, когда опаздывает, водитель может нарушать дорожные правила, а после они приносят извинения, и штрафов в ее адрес не появляется. С точки зрения закона такие реплики не запускают автоматическую проверку и не становятся основанием для санкций, — пояснил Русяев.

Он подчеркнул, что в России штраф за нарушение ПДД выносится только после того, как уполномоченный орган зафиксирует нарушение и оформит его в постановлении. По словам юриста, даже если публичное лицо высказывает свое отношение к правилам или контролю на дорогах, это не заменяет протокол и не создает состава правонарушения.

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если допустить гипотетически, что когда-то было управление без прав, то это подпадает под часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ: штраф 5–15 тыс. рублей. Но административное право в РФ — это спринт, а не марафон. Статья 4.5 КоАП РФ ограничивает срок, в который можно вынести постановление: 60 дней. Есть исключения с увеличенным сроком до одного года для отдельных составов, включая статьи 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения. — NEWS.ru) и 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования. — NEWS.ru), но даже там предел — год, а не 10–15 лет. Если срок давности прошел, новое постановление сегодня не выдать, — добавил Русяев.

По его словам, если постановление вынесено, то по статье 31.9 КоАП РФ его нельзя применить, если прошло два года с момента вступления в силу и оно не было исполнено. Однако, указал юрист, если человек уклонялся от уплаты, а затем у него обнаружили имущество или официальный доход, срок исполнения штрафа обнуляется и начинает отсчитываться заново с этой даты.

Ранее продюсер Павел Рудченко предположил, что быстрая передача ключей от квартиры Долиной покупательнице Полине Лурье поможет улучшить репутацию народной артистки России. По его мнению, только после этого общественность может пересмотреть свое отношение к певице.

