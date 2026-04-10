Врач объяснил, от чего зависит степень вреда алкоголя для здоровья Врач Решетун: на степень токсичности алкоголя влияет состояние обмена веществ

Степень токсичности алкоголя, наркотиков и никотина зависит от состояния обмена веществ, заявил «Газете.Ru» врач-судмедэксперт Алексей Решетун. Именно поэтому эти нейротоксины могут по-разному влиять на людей.

Реакция организма на нейротоксины непредсказуема: у каждого человека своя уникальная биохимия, метаболизм и генетический фон. Это значит, что одна и та же доза и концентрация могут оказаться безвредными для одного и смертельными для другого. Именно поэтому разумнее всего избегать употребления нейротоксичных веществ вовсе, — призвал Решетун.

Он предупредил, что нейротоксины нарушают перенос веществ через мембраны нервных клеток, чем и обусловлено их разрушительное действие. Ключевую роль здесь играет дозировка: хотя некоторые яды крайне токсичны даже в малых количествах, общий принцип неизменен — именно доза определяет силу воздействия токсического агента.

Ранее врач Елена Кунаковская заявила, что употребление алкоголя утром в состоянии похмелья чревато образованием тромба, инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Она посоветовала восстанавливаться с помощью сна и чистой воды, а не прибегать к новой дозе спиртного.