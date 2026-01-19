Атака США на Венесуэлу
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа

Экономист Сакс: Трамп присоединит Гренландию к США вопреки протестам в Европе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, заберет Гренландию, несмотря на протест со стороны Европы, заявил в беседе с РИА Новости профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его словам, в ЕС могут позволить главе Белого дома совершать любые действия с островом, кроме владения им, но республиканца это не устроит.

Трамп, скорее всего, заберет Гренландию, несмотря на шквал протестов в Европе, — подчеркнул экономист.

Ранее американский лидер отметил, что Дания за 20 лет так и не смогла устранить якобы исходящую от России «угрозу» для Гренландии, о которой предупреждали в НАТО. По мнению президента США, теперь настало время «устранить эту проблему».

До этого политолог-американист Малек Дудаков предположил, что покупка Гренландии является для хозяина Белого дома стратегическим шагом по усилению позиций США в конкурентной борьбе за Арктику. По его словам, такой шаг также позволит Вашингтону нарастить добычу ресурсов и военное присутствие в регионе.

Французская журналистка и политический аналитик Лара Стам тем временем заявила, что Трамп хочет войти в историю как человек, который сумел сделать что-то невероятное. Она уточнила, что именно такими могут быть причины конфликта с Гренландией.

