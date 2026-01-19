Аналитик назвала глобальные цели Трампа Аналитик Стам: Трамп мечтает вписать свое имя в историю за счет Гренландии

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет войти в историю как человек, который сумел сделать что-то невероятное, рассказала RT французская журналистка и политический аналитик Лара Стам. Она отметила, что именно такими могут быть причины конфликта с Гренландией.

Завоевание территории Гренландии идеально подходит для этого — вписывается в логику чистого величия: вписать свое имя в мировую географию, — рассказала Стам.

Аналитик подчеркнула, что в случае присоединения Гренландии к США имя Трампа навсегда осталось бы в истории, а мировое равновесие было бы перекроено. По ее словам, последствия также могли бы быть разрушительными.

