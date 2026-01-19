Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 12:48

Аналитик назвала глобальные цели Трампа

Аналитик Стам: Трамп мечтает вписать свое имя в историю за счет Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп хочет войти в историю как человек, который сумел сделать что-то невероятное, рассказала RT французская журналистка и политический аналитик Лара Стам. Она отметила, что именно такими могут быть причины конфликта с Гренландией.

Завоевание территории Гренландии идеально подходит для этого — вписывается в логику чистого величия: вписать свое имя в мировую географию, — рассказала Стам.

Аналитик подчеркнула, что в случае присоединения Гренландии к США имя Трампа навсегда осталось бы в истории, а мировое равновесие было бы перекроено. По ее словам, последствия также могли бы быть разрушительными.

Ранее сообщалось, что Германия может резко повысить стоимость аренды военных объектов для США. Данная мера рассматривается как ответ на введенные американские торговые пошлины.

