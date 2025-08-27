В российском регионе задержали замглавы администрации

Заместитель главы администрации Иволгинского района Бурятии Оксана Дымбрылова задержана с поличным при получении взятки, передает Telegram-канал Babr Mash. По данным источника, чиновница требовала с подрядчика откат в размере 10% от суммы, выделенной на ремонт дороги.

Задержание произошло на рабочем месте сотрудницы. Глава муниципального образования Николай Емонаков подтвердил в своем Telegram-канале проведение проверочных мероприятий в отношении должностных лиц администрации.

Любые факты коррупции должны быть проверены самым тщательным образом. Мы будем содействовать работе правоохранительных органов и действовать строго в рамках закона, — написал он.

Ранее полиция раскрыла в Башкирии группировку, поставившую на поток незаконные финансовые операции как по обналичиванию средств, так и по их переводу за границу. Аферы были многомиллиардными.

До этого сообщалось о задержании врио замглавы Курской области Владимира Базарова в связи с хищением 1 млрд рублей. Средства были выделены на строительство оборонных сооружений в Белгородской области. В настоящее время проводятся следственные действия.