14 апреля 2026 в 12:18

Раскрыта новая деталь нападения на букмекерскую контору во Владикавказе

Пострадавшая во Владикавказе кассирша букмекерской конторы попала в реанимацию

Пострадавшая при вооруженном нападении на букмекерскую контору во Владикавказе девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT. Медики готовят 25-летнюю сотрудницу к экстренной операции.

Девушка работала кассиром около года. Утром 14 апреля в помещение ворвался мужчина, проигравший значительную сумму на ставках, и напал на сотрудницу, попытавшись вернуть деньги.

Злоумышленника задержали. Чтобы поймать его, правоохранителям пришлось выстрелить преступнику в ногу.

До этого сообщалось, что жительница города Междуреченска в Кемеровской области воровала продукты из супермаркетов ведрами. Она обчистила витрины с сыром и сливочным маслом — в общей сложности 37-летняя женщина причинила ущерб на 10 тыс. рублей, нарушительницу задержали.

Прежде двух жителей Карелии заподозрили в краже ювелирных украшений в Санкт-Петербурге. Ущерб составил более 2 млн рублей. Подозреваемых удалось задержать через три дня после совершения преступления, при этом ранее они уже были судимы.

