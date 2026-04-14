Раскрыта новая деталь нападения на букмекерскую контору во Владикавказе Пострадавшая во Владикавказе кассирша букмекерской конторы попала в реанимацию

Пострадавшая при вооруженном нападении на букмекерскую контору во Владикавказе девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT. Медики готовят 25-летнюю сотрудницу к экстренной операции.

Девушка работала кассиром около года. Утром 14 апреля в помещение ворвался мужчина, проигравший значительную сумму на ставках, и напал на сотрудницу, попытавшись вернуть деньги.

Злоумышленника задержали. Чтобы поймать его, правоохранителям пришлось выстрелить преступнику в ногу.

