Появились подробности по делу о «насильном усыплении» в детсаду Москвы Бастрыкин поручил доложить о проверке детсада, где детей успокаивали силой

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки детского сада в Москве, о котором сообщалось, что воспитательница силой успокаивала детей на тихом часу, передает пресс-служба ведомства. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава СК запросил доклад о ходе проверки информации о противоправных действиях в отношении детей в столичном дошкольном учреждении, — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что согласно сообщениям, руководство учреждения на жалобы не реагирует. По факту случившегося следственные органы СК России по городу Москве проводят процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что воспитатель в частном детском саду в Коммунарке навалилась на ребенка, чтобы заставить его уснуть. По словам родителей, это не единственная претензия к заведению. Они жалуются на регулярные синяки у детей, крики и обсуждение семей при воспитанниках, а также на качество питания. Администрация, как утверждается, игнорировала жалобы, ссылаясь на подписанные соглашения о неразглашении.