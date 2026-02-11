Telegram оштрафовали на 7 млн рублей

Таганский суд Москвы вынес решение о штрафе в размере 7 млн рублей в отношении компании Telegram Messenger Inc., сообщили в пресс-службе суда. Причиной стало повторное несоблюдение требований российского законодательства о самоконтроле в интернете, передает ТАСС.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ (повторное неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети или принятию мер по ограничению доступа к информации, запрещенной в РФ), назначено административное наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей, — заявили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что руководство Telegram не выполняет требования законодательства РФ. Роскомнадзор принял решение о возможных ограничениях работы мессенджера из-за невыполнения компанией установленных правил.

Подписывайтесь на наш MAX.