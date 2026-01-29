«У нас нет такой посуды»: повар интерната в Прокопьевске об антисанитарии

Повар из интерната в Прокопьевске, где погибло девять пациентов, опровергла обвинения в антисанитарии на кухне. В разговоре с RT она заявила, что на опубликованных в Сети фотографиях показана посуда, которой нет в учреждении.

У нас даже такой посуды нет. Не понимаю, откуда эти фото, — прокомментировала повар.

Работница рассказала, что вся еда в учреждении хорошего качества, а постояльцы регулярно получают питание. По ее словам, жители интерната не готовят еду сами, а лишь помогают ее переносить.

Ранее сообщалось, что ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» получило 35 предостережений от Госинспекции труда, Ространснадзора, МЧС и Россельхознадзора с 2014 года. При этом 56 проверок из 103 провели сотрудники МЧС.