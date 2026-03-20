Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов

Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Четыре из них расположены в ДНР и еще один — в Сумской области.

Как отметило военное ведомство, силами Южной группировки войск и группировок войск «Запад» и «Центр» в ДНР были освобождены Каленики, Федоровка Вторая, Александровка и Павловка. В Сумской области был взят под контроль населенный пункт Сопычь.

Ранее командир взвода радиоэлектронной борьбы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Гега заявил, что во время выездной операции ему удалось уничтожить 12 FPV-дронов противника. По словам военного, БПЛА были сбиты во время защиты гражданского автомобиля от атаки противника.

До этого военкор Александр Коц заявил, что освобождение Александровки серьезно нарушает логистику ВСУ на Славянско-Краматорском направлении в ДНР. Он отметил, что село занимает стратегически важное положение на пересечении автомобильных дорог Святогорск — Красный Лиман и Красный Лиман — Боровая.