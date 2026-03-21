Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 21 марта?

В Саратове в результате атаки беспилотников повреждены несколько жилых домов, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале. В зданиях частично выбиты стекла, два человека пострадали и обратились за медицинской помощью.

В зданиях частично выбиты стекла, два человека пострадали и обратились за медицинской помощью.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Тольятти жители слышали шесть — восемь мощных взрывов во время ночной атаки ВСУ. По информации канала, системы ПВО продолжали сбивать вражеские дроны над Самарской областью. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как писал SHOT, первый хлопок прогремел около 03:20 мск, от взрывной волны тряслись стекла в окнах. По версии канала, в одном из районов города после атаки возник пожар.

Повреждения гражданской инфраструктуры также были зафиксированы в Энгельсе при атаке дронов Вооруженных сил Украины, сообщил Бусаргин. По его информации, пострадавших не было.

В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла. Пострадавших предварительно нет.

Средства ПВО за три часа уничтожили 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что среди регионов, которые подверглись атакам — Брянская, Смоленская, Калужская области и другие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«20 марта в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и Московского региона», — говорилось в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 20 марта опасность атаки беспилотников была объявлена сразу в нескольких регионах России. О введении режима предупреждения сообщили власти Воронежской и Пензенской областей, а также Геленджика и Анапы.

Так, в Россошанском районе Воронежской области объявили угрозу непосредственного удара БПЛА. По словам губернатора Александра Гусева, в районе уже работали системы оповещения. «Россошанский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал он в своем Telegram-канале.

О беспилотной опасности также сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — отметил глава региона в Telegram.

Кроме того, предупреждение об угрозе атаки БПЛА появилось в Краснодарском крае. Об опасности сообщили власти Геленджика и Анапы. Мэр Геленджика Алексей Богодистов опубликовал краткое сообщение: «Опасность БПЛА». В Telegram-канале мэрии Анапы, в свою очередь, говорится: «Объявлена угроза атаки БПЛА».

Российские военные также ликвидировали на правом берегу Херсонской области пункт управления дронами «Баба-яга», откуда ВСУ направляли удары по гражданским объектам в Каховском и Новокаховском районах, сообщил ТАСС старший наводчик подразделения 49-й общевойсковой армии с позывным Боцман.

