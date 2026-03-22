Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 12:43

Названо оружие, которое США используют для уничтожения энергетики Ирана

Подписывайтесь на нас в MAX

США могут уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана графитовыми бомбами, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, что это нелетальное оружие, но благодаря графитовым нитям, оно способно выводить из строя электростанции.

У американцев большое преимущество с точки зрения высокоточного оружия. В том числе и графитовые бомбы. Они не являются летальным оружием, однако графитовые нити, которые из них выбрасываются, вызывают сильнейшие замыкания и выводят из строя электростанции, при этом практически не причиняя летального исхода людям. Американцы в свое время пытались позиционировать это как «чистое оружие», — объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что, несмотря на угрозы американского лидера Дональда Трампа, Иран продолжит сопротивление, пока у него есть ресурсы. Он добавил, что Исламская Республика может нанести удары по электростанциям в странах Ближнего Востока.

Что касается ответных мер Ирана, то будут наноситься удары по электростанциям непосредственно на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива. Иран будет использовать свои ракеты с целью вывести эти объекты из строя. Это, конечно, достаточно серьезная эскалация. На мой взгляд, она ведет обе стороны к попыткам нанести удары по ядерным объектам друг друга, что чревато катастрофой — прежде всего экологической и потенциально с применением тактического ядерного оружия как со стороны Израиля, так и со стороны США, — резюмировал Кнутов.

Ранее Трамп выдвинул Ирану ультиматум. Он заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

США
Ближний Восток
Иран
Израиль
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.