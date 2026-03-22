22 марта 2026 в 13:28

Иранские ракеты почти стерли с лица земли израильскую Димону

Иранские ракеты атаковали спальный район города Димона в Израиле

Спасатели на месте попадания иранской ракеты в Димоне, 21 марта 2026 г. Спасатели на месте попадания иранской ракеты в Димоне, 21 марта 2026 г. Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press
Спальный район израильского города Димона практически полностью уничтожен иранскими ракетами, сообщил РЕН ТВ корреспондент Никита Кулюхин. На опубликованных кадрах можно увидеть обвалившиеся жилые дома, разбитые автомобили и огромную воронку, оставшуюся после удара.

По словам журналиста, на месте ЧП работают спасатели. Они ищут под завалами людей и эвакуируют пострадавших. Отмечается, что в Димоне расположен крупный ядерный исследовательский центр. Предварительно, число пострадавших от иранских ударов по Димоне и городу Арад составило около 200 человек, 11 из них получили серьезные ранения.

Ранее Вооруженные силы Ирана атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Как уточнил официальный представитель иранской армии, военнослужащие пустили в ход передовые беспилотные летательные аппараты Arash 2.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум. Хозяин Белого дома заявил, что уничтожит иранские электростанции, начиная с самой крупной, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

