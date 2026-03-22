22 марта 2026 в 10:44

Иран атаковал международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные силы Ирана атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве, заявил официальный представитель иранской армии. По его словам, которые приводит агентство Tasnim, военнослужащие пустили в ход передовые беспилотные летательные аппараты Arash 2.

Армия успешно атаковала аэропорт Бен-Гурион сионистского режима с помощью передового беспилотника Arash 2, — сказал представитель иранской армии.

Он добавил, что аппараты модели Arash 2 — это доработанные БПЛА Kian и Arash 1. Новые дроны получились более совершенными и разрушительными. Так, дальность полета Arash 2 достигает двух тысяч километров.

Накануне, 21 марта, Иран атаковал топливные резервуары и военную инфраструктуру в аэропорту Бен-Гурион с помощью БПЛА. Ударам также подверглись места заправки самолетов в израильском аэропорту.

Ранее Иран также разрешил проход судов через Ормузский пролив при координации с Тегераном. Как уточнил представитель республики при Международной морской организации Али Мусави, ограничения касаются только «вражеских» судов.

