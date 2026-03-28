Иран бьет все больнее. США едва не лишились флагмана флота: что случилось?

Дональд Трамп заявил о беспрецедентной атаке на американский авианосец. Какие подробности известны, правда ли США едва не лишились флагмана флота, что случилось и с каким именно кораблем?

Как США едва не лишились флагмана флота

По словам президента США, Иран атаковал авианосец ВМС США с разных сторон.

«А потом они напали на нас, ударили с 17 разных сторон. Они были здесь. Они были там. Мы бежали, спасая свои жизни», — сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.

Глава Белого дома не раскрыл, когда произошло нападение. Он также не пояснил, о каком именно корабле идет речь, однако отметил: «Самый большой авианосец в мире». Сейчас самым большим авианосцем в мире является USS Gerald R. Ford.

Ford спустили на воду в 2017 году — он стал самым дорогим когда-либо построенным военным кораблем США стоимостью $13,2 млрд.

«Иран бьет все больнее», «Флагман флота США едва не пошел на дно», — комментируют новость пользователи Сети.

Американский авианосец USS Gerald R. Ford Фото: Petty Officer 3rd Class Kaitlin /Keystone Press Agency/Global Look Press

Что случилось с Ford во время войны с Ираном, саботаж

USS Gerald R. Ford принимает участие в операции США в Иране. 12 марта на борту авианосца произошло возгорание, которое пытались потушить более суток, писала газета The New York Times.

Огонь распространился через вентиляцию сушильной машины. В результате пострадали двое моряков. По неофициальным данным, на которые ссылается издание, десятки членов экипажа получили отравление продуктами горения. Более 600 военнослужащих лишились спальных мест и были временно размещены в проходах и общих помещениях. На судне стало невозможно пользоваться прачечными.

Первоначально командование ВМС утверждало, что силовая установка не пострадала во время пожара, и авианосец продолжит выполнять боевые задачи в штатном режиме. Корабль вел круглосуточные полетные операции в рамках текущей миссии на Ближнем Востоке, куда был переброшен после участия в операциях у берегов Венесуэлы.

Позднее греческая газета Kathimerini сообщила, что авианосец вернут на военно-морскую базу для проведения расследования по факту инцидента. Согласно одной из версий, произошел саботаж: пожар был умышленно устроен членами экипажа авианосца с целью прекращения боевой миссии.

Какие еще проблемы испытывает USS Gerald R. Ford

Развертывание USS Gerald R. Ford длилось уже десять месяцев — это вдвое дольше стандартного срока бесперебойной эксплуатации. Экипаж мог бы побить рекорд длительности миссии среди авианосцев после Вьетнамской войны, действовавший с 2020 года, в случае сохранения текущего графика до мая.

Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США во время посадки на полетной палубе авианосца USS Gerald R. Ford Фото: Us Navy/U.S Navy/Global Look Press

В Пентагоне признавали, что корабль и команда работают на пределе возможностей, а плановый ремонт, намеченный на начало года, был отложен.

По мнению экспертов, интенсивная эксплуатация негативно сказывается на техническом состоянии судна. За время похода на авианосце фиксировались многократные сбои сантехнических систем. В сложившихся условиях военное ведомство рассматривало возможность ротации: авианосец USS George H. W. Bush готовился к выходу для замены USS Gerald R. Ford.

23 марта стало известно, что Ford прибыл на базу Суда на греческом острове Крит. По информации Bloomberg, на судне обнаружились более глубокие проблемы после пожара.

Пентагон заявил, что пока проведено недостаточно испытаний, чтобы оценить «оперативную пригодность» Ford или надежность нескольких ключевых систем, включая систему запуска и восстановления реактивных двигателей, радар, способность продолжать работу при поражении вражеским огнем и подъемники для перемещения оружия и боеприпасов.

