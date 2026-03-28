28 марта 2026 в 14:16

Мощные ливни оставили без света сотни тысяч жителей Дагестана

Фото: РИА Новости
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Дагестане, сообщили в управлении МЧС России по республике. Авария вызвана подтоплениями на фоне обильных дождей. В результате без света остались более 320 тыс. жителей из 283 населенных пунктов региона, включая 89 тыс. детей.

По состоянию на 12:00 (мск) без электроснабжения остаются 283 населенных пункта с населением 327 183 человека, из них 89 705 детей, — говорится в заявлении.

Уточняется, что в регионе уже начались аварийно-восстановительные работы. Привлечено 22 бригады электриков, в которые входят 78 человек. Также задействовано 22 единицы техники.

Ранее авария на теплосетях произошла в Новосибирске. Там зафиксировали дефект трубопровода. В результате 58 многоквартирных домов остались без отопления. Вскоре теплоснабжение было восстановлено.

До этого в Первоуральске жители остались без стабильного водоснабжения из-за аварии на насосной станции третьего подъема Верхне-Шайтанского водохранилища. Давление холодной воды временно упало по всему городу.

