Мощные ливни оставили без света сотни тысяч жителей Дагестана Свыше 320 тыс. человек лишились электричества в Дагестане

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Дагестане, сообщили в управлении МЧС России по республике. Авария вызвана подтоплениями на фоне обильных дождей. В результате без света остались более 320 тыс. жителей из 283 населенных пунктов региона, включая 89 тыс. детей.

По состоянию на 12:00 (мск) без электроснабжения остаются 283 населенных пункта с населением 327 183 человека, из них 89 705 детей, — говорится в заявлении.

Уточняется, что в регионе уже начались аварийно-восстановительные работы. Привлечено 22 бригады электриков, в которые входят 78 человек. Также задействовано 22 единицы техники.

