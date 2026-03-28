Мост обрушился в Дагестане из-за сильных дождей

В Дагестане из-за сильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста, сообщил в Telegram-канале глава города Хасавюрта Корголи Корголиев. По его словам, сейчас на этом участке ввели ограничения для водителей.

В связи с наполнением русла реки Ярык-Су мы ввели ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку. В районе обрушения железнодорожного моста ведется постоянный мониторинг ситуации, — написал Корголиев.

Ранее стало известно, что более 80 жителей Махачкалы эвакуировали из-за подтопления после сильных дождей. По данным ГУ МЧС региона, в отдельных районах уровень воды достигал 1,5 метра.

До этого половодье пришло в города Московской области. В Коломне из-за подъема уровня воды в Москве-реке местные власти закрыли Голутвинский пешеходный мост. Также было ограничено движение по наплавным мостам — Озерскому, Митяевскому и Бобреневскому.

Эколог Максим Симакин сообщил, что весеннее половодье 2026 года в Прикамье пройдет в пределах нормы. Он подчеркнул, что окончательные прогнозы станут известны в марте-апреле после снегомерных съемок и анализа промерзания грунта.

Дагестан
наводнения
погода
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Срочники и СВО, когда забирают на службу: круглогодичный призыв, детали
В Ozon рассказали о тенденциях покупок россиян в этом году
Иран заявил о разрушительных атаках на новые израильские объекты
В европейской стране военные жалуются на экономию
Мощные ливни оставили без света сотни тысяч жителей Дагестана
Оператор «Северного потока — 2» продлил действие товарного знака в России
Заммэра Челябинска обвинили в махинациях на 150 млн рублей
«Будет целовать мне задницу»: Трамп публично унизил саудовского принца
Пара петербургских пенсионеров напала с баллончиком на соседку
Рабочий разбился в шахте лифта во Владивостоке
«Окажем помощь»: глава Ярославской области обратился к пострадавшим от ВСУ
КСИР стер с лица земли склад украинских систем ПВО для Пентагона
Раскрыта судьба пропавшей в Сербии студентки из Подмосковья
ФСБ обнародовала кадры предотвращения теракта в Ставрополе
Житель Одессы открыл огонь и взорвал гранату на одной из улиц города
Гибель ребенка, ликвидация агента Киева: как ВСУ атакуют Россию 27 марта
Военкомы мобилизовали мужчину прямо в автобусе
Одна страна официально вступила в войну Ирана с Израилем
Удар дрона ВСУ лишил двух малышей матери
Свыше 70 БПЛА совершили налет на Белгородскую область
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

