Мост обрушился в Дагестане из-за сильных дождей

В Дагестане из-за сильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста, сообщил в Telegram-канале глава города Хасавюрта Корголи Корголиев. По его словам, сейчас на этом участке ввели ограничения для водителей.

В связи с наполнением русла реки Ярык-Су мы ввели ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку. В районе обрушения железнодорожного моста ведется постоянный мониторинг ситуации, — написал Корголиев.

Ранее стало известно, что более 80 жителей Махачкалы эвакуировали из-за подтопления после сильных дождей. По данным ГУ МЧС региона, в отдельных районах уровень воды достигал 1,5 метра.

До этого половодье пришло в города Московской области. В Коломне из-за подъема уровня воды в Москве-реке местные власти закрыли Голутвинский пешеходный мост. Также было ограничено движение по наплавным мостам — Озерскому, Митяевскому и Бобреневскому.

Эколог Максим Симакин сообщил, что весеннее половодье 2026 года в Прикамье пройдет в пределах нормы. Он подчеркнул, что окончательные прогнозы станут известны в марте-апреле после снегомерных съемок и анализа промерзания грунта.