Россиянка Андреева поднялась в чемпионской гонке WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась на седьмое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации. На прошлой неделе спортсменка выиграла турнир категории WTA 500 в австрийском Линце с призовым фондом свыше €1 млн (89 млн рублей).

В финальном матче она обыграла сменившую российское гражданство на австрийское Анастасию Потапову — 1:6, 6:4, 6:3. Лидером чемпионской гонки остается Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина, третье — Джессика Пегула.

Ранее российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что у Андреевой есть потенциал, сравнимый с лидерами мужского рейтинга — испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Однако она признала, что при этом спортсменке не хватает свежих решений.

До этого победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский сообщил, что Андреевой не хватает жесткости и упертости. Так он отреагировал на проигрыш спортсменки в 1/8 финала турнира категории 1000 Miami Open. Она уступила Виктории Мбоко из Канады со счетом 6:7, 6:4, 0:6.