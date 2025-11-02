Человек погиб при пожаре в российском городе

Два частных дома загорелись этой ночью на улице Каскадной в Москве, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Отмечается, что в результате возгорания погиб один человек.

1 ноября в 21:36 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании на улице Каскадная, — сказано в сообщении.

До прибытия пожарных из зданий самостоятельно вышли пять человек. Пламя распространилось на 100 квадратных метров, его уже потушили.

Ранее в Уссурийске произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое детей — шестимесячный малыш и двухлетний ребенок. Трехлетний ребенок был госпитализирован. В горящей квартире в момент происшествия взрослых не было.

До этого в поселке Паратунка произошло возгорание усадьбы. Пожар был полностью ликвидирован сотрудниками МЧС. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание электропроводки, однако точную причину устанавливают дознаватели.