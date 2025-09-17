Врач развеял миф о целительных свойствах чая с лимоном

Чай с лимоном и медом не защитит от болезней, поскольку он лишь тонизирует и согревает горло, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, такой напиток содержит полезные вещества, но их в небольших порциях недостаточно для реального эффекта.

Как показали исследования, чай с лимоном и медом никак не поможет, потому что чай тонизирует и согревает горло. Мед, по большому счету, — это сладость с большим количеством микроэлементов. Лимон — аскорбиновая кислота. Чтобы лимон подействовал, нужно съесть весь фрукт, а дольки будет маловато, — отметил Кондрахин.

Как пояснил врач, витамины и цитрусовые не защищают от вирусов, но закаливание действительно помогает укрепить организм. Кроме того, по его словам, эффективны проветривание, противовоспалительные средства вроде масла туи, а также чеснок и красный горький перец, которые стимулируют защитные силы организма.

Это не отменяет заболевания — заболеть все равно можно, но вероятность будет ниже. Сейчас можно делать упор на сезонных фруктах: яблоки, ягоды, которые содержат больше аскорбиновой кислоты, участвующей в формировании иммунного ответа, — добавил Кондрахин.

Ранее терапевт Марина Овсянникова заявила, что грипп отличается от других ОРВИ резким ухудшением самочувствия, высокой температурой, выраженной слабостью, мышечными и глазными болями, сухим кашлем и болью в грудной клетке. По ее словам, в отличие от легких ОРВИ, грипп чаще вызывает осложнения.