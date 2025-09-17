Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 05:30

Врач развеял миф о целительных свойствах чая с лимоном

Врач Кондрахин: чай с лимоном не поможет предотвратить заболевание

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чай с лимоном и медом не защитит от болезней, поскольку он лишь тонизирует и согревает горло, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, такой напиток содержит полезные вещества, но их в небольших порциях недостаточно для реального эффекта.

Как показали исследования, чай с лимоном и медом никак не поможет, потому что чай тонизирует и согревает горло. Мед, по большому счету, — это сладость с большим количеством микроэлементов. Лимон — аскорбиновая кислота. Чтобы лимон подействовал, нужно съесть весь фрукт, а дольки будет маловато, — отметил Кондрахин.

Как пояснил врач, витамины и цитрусовые не защищают от вирусов, но закаливание действительно помогает укрепить организм. Кроме того, по его словам, эффективны проветривание, противовоспалительные средства вроде масла туи, а также чеснок и красный горький перец, которые стимулируют защитные силы организма.

Это не отменяет заболевания — заболеть все равно можно, но вероятность будет ниже. Сейчас можно делать упор на сезонных фруктах: яблоки, ягоды, которые содержат больше аскорбиновой кислоты, участвующей в формировании иммунного ответа, — добавил Кондрахин.

Ранее терапевт Марина Овсянникова заявила, что грипп отличается от других ОРВИ резким ухудшением самочувствия, высокой температурой, выраженной слабостью, мышечными и глазными болями, сухим кашлем и болью в грудной клетке. По ее словам, в отличие от легких ОРВИ, грипп чаще вызывает осложнения.

здоровье
болезни
врачи
советы
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин наградил двух теннисисток особой медалью
Трогал там, где нельзя: в Петербурге педофил работал в пансионе для девочек
Раскрыто, что нужно срочно сделать в случае передачи данных мошенникам
Учебный год: инструкция по выживанию для родителей
В Госдуме приняли новую меру социальной защиты ветеранов СВО
Англичане захотели вымарать имя Льва Яшина
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Названы две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.