Раскрыты детали спасательной операции в Старобельске

Спасательная операция в Старобельске продолжалась 45 часов, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКСе. За это время воздушную тревогу объявляли 15 раз из-за угрозы повторных ударов.

Это настоящее военное преступление против мирных граждан. 45 часов шла спасательная операция, и 15 раз была опасность повторных ударов. И я еще раз подчеркиваю, что кровавое пятно навсегда будет на тех, кто отдавал этот приказ и кто его исполнил. Такое проявление фашизма в XXI веке недопустимо, — написал Пасечник.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание, что удар по колледжу в ЛНР был точным и преднамеренным. Посетив место трагедии, корреспондент рассказал, что западные СМИ и представители в ООН пытаются представить произошедшее как случайность.

До этого уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Вооруженные силы Украины ждали, когда дети начнут выбегать из общежития колледжа в Старобельске, перед тем как начать наносить удары. По ее словам, на это указывает периодичность украинских атак на учебное заведение.