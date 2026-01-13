Названы условия для начала гражданской войны в США

Названы условия для начала гражданской войны в США Политолог Мирзаян: гражданская война в США начнется с вовлечения Нацгвардии

Эскалация внутриполитического конфликта в США и его перерастание в гражданскую войну возможны в случае вовлечения сил Национальной гвардии, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Так он прокомментировал массовые протесты в США после убийства американской активистки спецполицией ICE. Он считает, что говорить в настоящее время о таком серьезном развитии событий преждевременно.

Говорить о гражданской войне преждевременно. В настоящий момент это острый гражданский конфликт, но не война. Теоретически эскалация возможна — например, если в столкновения будут вовлечены Нацгвардия и другие вооруженные формирования. Но пока ситуация остается конфликтом, а не полномасштабной гражданской войной, — сказал Мирзаян.

Политолог отметил, что власти демократических штатов резко отрицательно относятся к усилению присутствия федеральных структур на своей территории.

Многие считают подобные инциденты поводом для ограничения действий федеральных органов на территории штатов, управляемых демократами, чтобы помешать внедрению политики, которую продвигает республиканский Белый дом, — сказал он.

Ранее жители Нью-Йорка вышли на митинг из-за убийства американки в Миннеаполисе. Они прошли маршем к штаб-квартире Иммиграционной службы США (ICE) и потребовали убрать ее служащих с улиц.