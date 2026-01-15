Женщина-протестующая кричит на сотрудников полиции во время протеста в Нью-Йорке против Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) на площади Фоли. Протест был вызван убийством 37-летней Рене Николь Гуд сотрудником ICE в ее автомобиле в Миннеаполисе, штат Миннесота, США

США стали жертвой собственной политики по разжиганию протестов в других странах, когда массовые митинги в Миннеаполисе превратились в уличные бои с силовиками, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, Вашингтон пользовался мягкой силой, чтобы избежать ввода войск на территорию иностранных государств.

Протестные настроения в США являются бумерангом, возвращающим продукт, созданный самим правительством. Вашингтон не скрывал, что еще с времен холодной войны для раскачивания протестных настроений в отдельно взятых странах прибегал к модели мягкой силы без использования армии и артиллерии. Теперь их методички бьют по ним самим, но при этом власти применяют дубинки, слезоточивый газ для того, чтобы остановить протесты. В то время как другие страны просто задерживают протестующих, США могут даже расстрелять их без суда и следствия, — сказал Самонкин.

Ранее стало известно, что на протяжении недели в Миннеаполисе продолжаются ожесточенные уличные столкновения между протестующими и силовиками. Во время стычек обе стороны используют дубинки, пиротехнику и слезоточивый газ. Протесты вспыхнули с новой силой из-за инцидента с сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые подстрелили венесуэльского мигранта.