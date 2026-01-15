Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 15:46

Политолог нашел необычное объяснение массовым протестам в США

Политолог Самонкин: США стали жертвой своей политики по разжиганию протестов

Женщина-протестующая кричит на сотрудников полиции во время протеста в Нью-Йорке против Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) на площади Фоли. Протест был вызван убийством 37-летней Рене Николь Гуд сотрудником ICE в ее автомобиле в Миннеаполисе, штат Миннесота, США Женщина-протестующая кричит на сотрудников полиции во время протеста в Нью-Йорке против Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) на площади Фоли. Протест был вызван убийством 37-летней Рене Николь Гуд сотрудником ICE в ее автомобиле в Миннеаполисе, штат Миннесота, США Фото: Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США стали жертвой собственной политики по разжиганию протестов в других странах, когда массовые митинги в Миннеаполисе превратились в уличные бои с силовиками, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, Вашингтон пользовался мягкой силой, чтобы избежать ввода войск на территорию иностранных государств.

Протестные настроения в США являются бумерангом, возвращающим продукт, созданный самим правительством. Вашингтон не скрывал, что еще с времен холодной войны для раскачивания протестных настроений в отдельно взятых странах прибегал к модели мягкой силы без использования армии и артиллерии. Теперь их методички бьют по ним самим, но при этом власти применяют дубинки, слезоточивый газ для того, чтобы остановить протесты. В то время как другие страны просто задерживают протестующих, США могут даже расстрелять их без суда и следствия, — сказал Самонкин.

Ранее стало известно, что на протяжении недели в Миннеаполисе продолжаются ожесточенные уличные столкновения между протестующими и силовиками. Во время стычек обе стороны используют дубинки, пиротехнику и слезоточивый газ. Протесты вспыхнули с новой силой из-за инцидента с сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые подстрелили венесуэльского мигранта.

США
Миннеаполис
протесты
митинги
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словно в детстве: вкусный рецепт пшенной каши на молоке
В МИД России ответили на угрозы Британии о перехвате судов
Два сотрудника аптеки стали жертвами удара ВСУ по Запорожской области
Смерть детей в роддоме Новокузнецка: причины, последние новости 15 января
Названа главная версия смерти экс-главы «Уралкалия» на Кипре
На Урале арестовали Кота по делу об убийстве друга с пакетом на голове
«Автобусная армия» и американская орда: расстановка сил в Гренландии
«Крашеные крысы»: депутат о премьере третьего «Аватара»
В России хотят отпускать ветеринарные успокоительные по рецепту
Признание министра обороны Украины о ВСУ напугало Запад
Дипломат рассказал о посреднической роли России в переговорах Ирана и США
Одна страна может стать крупным центром производства машин УАЗ
Военэксперт назвал главное отличие нового ударного дрона «Герань-5»
Дочь легендарного Фредди Меркьюри скончалась от тяжелой болезни
Депутат рассказал, обсуждают ли в Госдуме новую пенсионную реформу
Раскрыто, как Трамп может надавить на Зеленского ради заключения мира с РФ
В Эстонии и Латвии поддержали идею Каллас «начать пить»
Автобус с пассажирами опрокинулся в российском регионе
СК попросит отправить на лечение бросившего ребенка в Шереметьево мужчину
Политолог нашел необычное объяснение массовым протестам в США
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.