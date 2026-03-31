Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 13:15

В ТПП назвали последствия высокой ключевой ставки

Глава ТПП Катырин: из-за дорогих кредитов предприятия сокращают инвестпрограммы

Сергей Катырин
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие российские предприятия сегодня концентрируются на поддержании текущего производства, сворачивая инвестиционные программы из-за высокой ключевой ставки, заявил в интервью NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Он назвал это естественной реакцией бизнеса на стоимость заемных средств.

При такой стоимости денег долгосрочные инвестиционные проекты реализовывать крайне сложно. Главная проблема даже не только в цене кредита, а в горизонте планирования, — сказал Катырин.

По его словам, при запуске нового производственного проекта или модернизации оборудования речь обычно идет о горизонте 7–10 лет. При ключевой ставке выше 15% такие проекты либо откладываются, либо реализуются только при наличии государственной поддержки.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что высокая ключевая ставка Банка России негативно влияет на динамику экономического развития страны. Он отметил, что из-за этого фактора отечественная экономика не развивается прежними темпами.

ТПП РФ
бизнес
ключевая ставка
кредиты
инвестиции
Наталья Петрова
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.