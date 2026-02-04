В Госдуме предложили новый способ борьбы с буллингом среди подростков

Россияне должны иметь возможность анонимно сообщать о буллинге, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, для решения проблемы травли среди подростков необходим комплексный подход.

Решить проблему буллинга среди детей только запретом соцсетей невозможно. Подход должен быть комплексный. Необходимо создавать определенные источники сбора информации, чтобы любой ребенок и родитель мог написать анонимное обращение о том, что в такой-то школе такие-то дети кого-то бьют, унижают, оскорбляют. Если это будет анонимно, то комиссия на региональном уровне займется мониторингом и проверит эти обращения. Затем она приедет, поговорит с учителями, директором, родителями, учениками и посмотрит, есть ли проблема или она выдуманная, — пояснил Свинцов.

Он добавил, что такие специализированные комиссии должны быть организованы на базе института уполномоченных по правам ребенка в каждом регионе и на федеральном уровне. Депутат отметил, что они должны заниматься изучением реальных случаев буллинга, а не теоретической работой. По словам парламентария, к расследованию инцидентов необходимо подключать МВД, Минздрав, Минпросвещения, администрацию учебного заведения и родителей.

У нас есть уполномоченный по правам ребенка: как федеральный, так и региональный. На базе этого института необходимо создать в каждом субъекте РФ и на федеральном уровне специализированную комиссию, которая будет заниматься изучением случаев буллинга — не теорией, а реальными происшествиями. Это должно происходить с привлечением МВД, Минздрава, Минпросвещения, родительского сообщества и учебного заведения. Также необходим регулярный профилактический осмотр детей у психологов, — резюмировал Свинцов.

Ранее первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Армен Гаспарян заявил, что систематических буллеров в школах необходимо переводить в специальные образовательные учреждения. Помимо изоляции зачинщиков, он предложил усилить социальную рекламу, повышать ответственность учителей и сформировать строгую позицию среди школьников.