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16 июня 2026 в 16:55

«Есть потенциал»: девелопер объяснил, на какое жилье будут снижаться цены

Девелопер Пискулин: цены на вторичное жилье могут снизиться

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Вторичное жилье в России может снизиться в цене, сообщил девелопер, основатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru в рамках мероприятия. По его словам, речь идет об объектах, где инвестором выступает не банк с дорогим проектным финансированием из-за высокой ключевой ставки, а частное лицо.

Где есть потенциал снижения стоимости жилья? В непервичном (вторичном. — NEWS.ru) жилье <...> Там где инвестором выступил не банк с дорогим проектным финансированием в силу того, что у нас высокий ключ (ключевая ставка. — NEWS.ru). А выступил [человек], который купил квартиру на котловане на 15% дешевле. Инвестором выступил он, — отметил Пискулин.

Ранее глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что если в 2026 году 40% застройщиков останутся без прибыли, то это не скажется на покупателях. Он добавил, что цены на недвижимость скоро начнут падать, тем не менее не следует затягивать с покупкой жилья, так как в 2028–2029 годах ожидается дефицит предложения.

Также основатель агентства недвижимости Ригина Гордеева рассказала, что при покупке квартиры на вторичном рынке необходимо проверять продавца. Она отметила, что жилье может быть юридически чистым, в отличие от самой сделки.

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