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16 июня 2026 в 17:13

Стало известно, что усугубило ситуацию для панорамы «Оборона Севастополя»

Большой объем воды при тушении пожара усугубил состояние панорамы в Севастополе

Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Большой объем воды, который пожарные использовали при тушении здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после удара ВСУ, усугубил состояние полотна, сообщила пресс-служба Музея обороны Севастополя в соцсети «ВКонтакте». По данным культурного учреждения, утрачено 90% живописного слоя.

На текущее состояние живописи повлияло и тушение пожара водой. <…> Объем воды при тушении полотна советских художников, который ранее (до атаки ВСУ 10 июня 2026 года. — NEWS.ru) экспонировался в здании панорамы, оказался гораздо значительнее, — говорится в сообщении.

Для сравнения в музее отметили, что во время Великой Отечественной войны при третьем штурме Севастополя воды для тушения почти не было из-за неисправности городского водопровода — ее хватало лишь на то, чтобы намочить верхнюю одежду спасателей. Тогда пламя сбивали вручную. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо были испорчены не так сильно. В музее признали, что их изорвало, загрязнило и намочило при эвакуации на борту «Ташкента», но объем воды был значительно меньше.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к гендиректору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани с просьбой публично осудить преступления ВСУ в отношении объектов культурного наследия. Она также выразила надежду, что организация будет способствовать сохранению наследия для будущих поколений.

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