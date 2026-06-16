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16 июня 2026 в 18:13

Энергетик ответил, что может попасть под новые санкции G7 против России

Энергетик Юшков: страны G7 могут ввести санкции против российских газовозов

Фото: Michael Kappeler, Pool/Dts Nachr/Global Look Press
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Страны «Большой семерки» могут рассмотреть возможность введения санкций против российских газовозов, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Так он прокомментировал информацию о желании G7 усилить давление на Москву. Кроме того, по его словам, с начала 2027 года начнет действовать запрет на импорт СПГ из России.

G7 могут давить на СПГ-сегмент. Британцы уже включили несколько газовозов в санкционный список. Евросоюз вводит запрет на импорт российского газа, который вступит в силу с 1 января 2027 года. С 26 апреля 2026 года уже действует ограничение на поставки СПГ РФ по краткосрочным контрактам. Поэтому не исключено, что [европейцы] обратят внимание на газовую сферу. Там могут санкции расшириться, — прокомментировал Юшков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ужесточить санкции против Москвы из-за падения цен на нефть. По его словам, решение о снятии ограничений было принято с целью не мешать экспорту энергоресурсов.

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