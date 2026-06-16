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16 июня 2026 в 18:27

Военэксперт назвал главную особенность комплекса «Волна купол гарант»

Военэксперт Кнутов: комплекс «Волна Купол Гарант» остановит атаки ВСУ на Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», предназначенный для противодействия спутниковой системе Starlink, способен остановить атаки беспилотников ВСУ на Россию, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, данная система может создать защитный купол над стратегически важными объектами, такими как нефтеперерабатывающие заводы или топливно-энергетические комплексы.

Россия только создала комплекс «Волна Купол Гарант». Теперь мы должны опробовать его в условиях реальной обстановки. Комплекс состоит из нескольких машин, каждая из которых имеет антенны, направленные в сторону спутников Starlink. Применять средство борьбы с ними можно лишь на определенном удалении от фронта из-за большого размера системы. На линии боевого соприкосновения использовать комплекс «Волна купол гарант» нецелесообразно, так как он будет обнаружен и уничтожен. Учитывая, что средство борьбы со спутниками Starlink покрывает радиус в 20 кв. км, можно обеспечить «купол» от вражеских беспилотников над топливно-энергетическими комплексами, нефтеперерабатывающими заводами и военными базами в регионах РФ, — пояснил Кнутов.

Военэксперт добавил, что необходимость создания средства подавления сигнала спутников Starlink назрела давно. По его словам, если комплексы «Волна Купол Гарант» оправдают себя в реальных условиях, то РФ запустит их массовое производство.

Ранее сообщалось, что российские инженеры разработали комплекс РЭБ «Волна Купол Гарант», который состоит из нескольких прицепов со спутниковыми тарелками. Известно, что установка способна излучать мощные помехи на конкретный спутник.

Россия
РЭБ
Starlink
ВСУ
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Д. Бугров
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