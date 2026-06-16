Российская нефть и забитые танкеры побили рекорды вопреки санкциям Bloomberg: экспорт нефти из России держится на максимуме с начала года

Россия сохранила рекордные с начала года темпы экспорта сырой нефти, пишет Bloomberg. Согласно его сведениям, за четыре недели по 14 июня объем морских поставок достиг 3,83 млн баррелей в сутки

Агентство отмечает, что средний объем поставок с начала года достиг 3,49 млн баррелей в сутки. Этот показатель превышает среднегодовые значения, зафиксированные в каждый из годов после начала специальной военной операции на Украине.

За последние четыре недели ежедневные поставки российской нефти примерно на 430 тыс. баррелей превысили показатели первого квартала, в результате чего объем нефти на борту судов стабилизировался на уровне чуть более 120 млн баррелей. Это примерно на 25% больше, чем минимум, зафиксированный в середине апреля. Почти вся нефть сейчас находится на транзитных судах, а не простаивает в море, — пишет агентство.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков допустил, что страны «Большой семерки» могут рассмотреть возможность введения санкций против российских газовозов. Он напомнил, что британцы уже включили несколько газовозов в санкционный список. Евросоюз вводит запрет на импорт российского газа, который вступит в силу с 1 января 2027 года.