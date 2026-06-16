Под Белгородом нашли бездыханное тело мужчины

В Белгородском округе нашли тело мужчины, который, по предварительным данным, был убит ударом БПЛА, сообщает региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По данным ведомства, труп обнаружили в селе Красная Нива.

В Белгородском округе погиб мирный житель. В селе Красная Нива оперативными службами обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, он погиб в результате атаки FPV-дрона. Приносим соболезнования родным и близким. Обстоятельства и дата происшествия уточняются, — говорится в сообщении.

Ранее белгородский оперштаб сообщал, что мирный житель получил ранения в результате детонации беспилотника на парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский Ракитянского округа. Пострадавшего доставили в больницу, а после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.