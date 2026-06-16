Мишустин назначил Носкова торговым представителем России в Сирии

Российский премьер Михаил Мишустин назначил Владимира Носкова новым торговым представителем России в Сирии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Прежний торгпред Георгий Асатрян был освобожден от должности другим распоряжением главы правительства.

Назначить Носкова Владимира Валерьевича Торговым представителем Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, — говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что Россия и Сирия договорились увеличить квоты и возобновить работу Русского дома в сирийской столице. Речь идет о Российском центре науки и культуры в Дамаске, который был закрыт в декабре 2024 года. Перед открытием представительства в Сирию планируется направить техническую делегацию для оценки состояния Русского дома.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что сотрудничество Москвы и Дамаска продолжает активно развиваться. По ее словам, проблематика военного присутствия России в САР также обсуждается. Однако она уточнила, что данная тема находится в компетенции силового блока, а именно Министерства обороны РФ.