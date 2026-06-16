Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 18:56

В Кремле раскрыли, как ведут диалог Россия и Сингапур

Кремль: Россия и Сингапур обсуждают вопросы, представляющие взаимный интерес

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Сингапур продолжают контакты по темам, которые представляют для сторон обоюдный интерес, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Кремля к предстоящему саммиту Россия — АСЕАН. Несмотря на санкции, страны продолжают торговлю.

В феврале 2022 года Сингапур ввел в отношении России экономические санкции в связи с событиями на Украине. Это снизило интенсивность политических контактов и двустороннего сотрудничества в целом. <...> [При этом] продолжается диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, — уточнили в Кремле.

Также Россия и Сингапур заинтересованы налаживать контакты по космосу. Кроме того, они продолжают взаимодействие в сфере образования и культуры.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Воном на полях юбилейного саммита Россия — АСЕАН в Казани. Сингапурский лидер посетит РФ 17–18 июня для участия в мероприятии. В Кремле уточнили, что в ходе переговоров стороны затронут ряд вопросов двусторонней повестки.

Власть
Кремль
Сингапур
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журналисты раскрыли детали личной беседы Макрона и Зеленского
Политолог предположил, что будет обсуждаться на саммите Россия — АСЕАН
В Госдуме предложили «приблизить» полезную еду к школьникам
Лукашенко дал совет Зеленскому, ВСУ приговорили легенду кино: что дальше
Останки 40 бойцов Красной армии нашли под Петербургом
На Украине разбился военный самолет
Евросоюз уличили в преследовании россиян за свободу слова и культуру
Текст меморандума Ирана и США прячут от Израиля
DeepSeek стал самым дорогим ИИ-проектом в Китае
Российский фрегат открыл предупредительный огонь в Ла-Манше
США уличили в подлой тактике для вывоза нефти из Персидского залива
Как сделать интерьер уютным без сложных дизайнерских решений
Футболисту Промесу не удалось добиться экспертизы после «мешка на голове»
Капибара из Белгорода объявила бойкот посетителям зоопарка
Выбросил в пакете: диабетик-садит убил беременную жену и сам впал в кому
СК указал на рост числа детей и подростков, совершивших правонарушения
«Ужас, конечно»: ИИ испортил заседание правительства Алтая
Сослуживец подстрелил солдата-срочника на учениях в Молдавии
«По кривой дорожке»: Диану Шурыгину «догнала карма»? Что с ней будет, срок
Стало известно, сколько солдат сбежали из ВСУ
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.