В Кремле раскрыли, как ведут диалог Россия и Сингапур

В Кремле раскрыли, как ведут диалог Россия и Сингапур Кремль: Россия и Сингапур обсуждают вопросы, представляющие взаимный интерес

Россия и Сингапур продолжают контакты по темам, которые представляют для сторон обоюдный интерес, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Кремля к предстоящему саммиту Россия — АСЕАН. Несмотря на санкции, страны продолжают торговлю.

В феврале 2022 года Сингапур ввел в отношении России экономические санкции в связи с событиями на Украине. Это снизило интенсивность политических контактов и двустороннего сотрудничества в целом. <...> [При этом] продолжается диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, — уточнили в Кремле.

Также Россия и Сингапур заинтересованы налаживать контакты по космосу. Кроме того, они продолжают взаимодействие в сфере образования и культуры.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Воном на полях юбилейного саммита Россия — АСЕАН в Казани. Сингапурский лидер посетит РФ 17–18 июня для участия в мероприятии. В Кремле уточнили, что в ходе переговоров стороны затронут ряд вопросов двусторонней повестки.