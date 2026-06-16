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16 июня 2026 в 18:33

В Кремле рассказали о планах Путина в ходе саммита Россия — АСЕАН 18 июня

Путин встретится с премьером Сингапура на полях саммита Россия — АСЕАН 18 июня

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин 18 июня проведет встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Воном на полях юбилейного саммита Россия — АСЕАН в Казани, сообщили в пресс-службе Кремля в МАКСе. Сингапурский лидер посетит Россию 17–18 июня для участия в мероприятии.

В Кремле уточнили, что в ходе переговоров стороны затронут ряд вопросов двусторонней повестки, включая текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами. Предыдущие контакты на высшем уровне с Сингапуром состоялись в 2018 году, и нынешняя встреча призвана дать новый импульс взаимодействию.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что юбилейный саммит Россия — АСЕАН в Казани станет одним из ключевых моментов для развития сотрудничества РФ со странами Юго-Восточной Азии. Мероприятие при участии делегаций из 14 стран будет проходить с 17 по 19 июня.

Прежде представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах Путина провести марафон двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН. По его словам, детали переговоров раскроет помощник главы государства Юрий Ушаков.

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