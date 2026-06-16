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16 июня 2026 в 18:06

Слуцкий раскрыл значение саммита Россия — АСЕАН в Казани

Слуцкий назвал саммит в Казани ключевым моментом для отношений России и АСЕАН

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Юбилейный саммит Россия — АСЕАН в Казани станет одним из ключевых моментов для развития сотрудничества РФ со странами Юго-Восточной Азии, сообщил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Мероприятие при участии делегаций из 14 стран будет проходить с 17 по 19 июня.

Саммит состоится на фоне меняющегося геополитического ландшафта в регионе и общей мировой турбулентности. Однако я уверен, что Россия подтвердит свою поддержку роли АСЕАН как центра баланса интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — подчеркнул он.

Парламентарий также считает, что проведение саммита развеет миф о якобы изоляции России. При этом оно послужит укреплению не только экономических, но и гуманитарных связей РФ с азиатскими государствами, добавил депутат.

Саммит в Казани еще раз закрепит ведущую роль подходов к формированию многополярного миропорядка, где во главе угла стоят принципы взаимного уважения, а не одностороннего давления, — сказал Слуцкий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах президента РФ Владимира Путина провести марафон двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН. По его словам, детали переговоров раскроет помощник главы государства Юрий Ушаков.

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