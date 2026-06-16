Раскрылись новые обстоятельства гибели российского художника в Польше Застреленный в Бяла-Подляске художник Скрепецкий ранее отказался от охраны

Польские спецслужбы ранее предлагали художнику Семену Скрепецкому (настоящее имя — Роберт Кузовков), застреленному 15 июня неизвестным в городе Бяла-Подляска, поместить его под охрану, от чего тот отказался, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка. Спикер кабмина также официально подтвердил, что к расследованию этого резонансного дела оперативно и активно подключились сотрудники спецслужб, передает телеканал TVP Info.

Ему предложили стать лицом, находящимся под охраной, но он не чувствовал угрозы, — рассказал Шлапка.

Нападение на художника случилось на парковке в Бяла-Подляска 15 июня. Жертвой стал 44-летний гражданин России, чью личность правоохранители установили не сразу. Позже ряд СМ в неофициальном порядке заявили о том, что погибшим на парковке мужчиной мог быть именно Скрепецкий.

Впоследствии данные предположения журналистов были официально подтверждены представителями прокуратуры. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи уже задержали двоих граждан Белоруссии, а активный поиск главного подозреваемого в убийстве продолжается.

Ранее стало известно, что полиция пока не смогла задержать человека, застрелившего художника. Мотивы действий стрелявшего пока остаются неизвестными. В полиции также отметили, что версия о возможном заказном убийстве не получила подтверждения.