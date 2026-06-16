Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит задуматься и пересмотреть свои действия после удара возмездия России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Так он прокомментировал призыв политика к лидерам стран «Большой семерки» передать Киеву больше оружия после массированной атаки РФ на военные объекты ВСУ.

Это запредельная наглость и попытка что-то из себя представлять. Удар возмездия назван так неспроста. Есть преступление, и есть наказание. Высший спрос за нарушение норм, которое ставит точку и не предполагает каких-то «ответов на ответы». Кроме того, Киеву не стоит тягаться с Москвой и воображать, будто разговор идет на равных. Россия располагает вооружением, которое превосходит по своим характеристикам любое вооружение в мире. На Земле нет ничего сопоставимого по мощи с оружием и армией России. Единственное, что требуется сделать Киеву после удара возмездия, — это попросить прощения и пересмотреть свои действия, — высказался Толмачев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский отказывается от визита в Москву для проведения мирных переговоров из-за банального страха за свое политическое будущее. По словам парламентария, политик уже не в первый раз получает подобные приглашения от российского лидера Владимира Путина, но всегда отвечает отказом.