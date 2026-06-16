Росфинмониторинг внес две организации в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес две организации в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес Russian Antiwar committee в список террористов

Росфинмониторинг внес организацию «Антивоенный комитет России» (Russian Antiwar committee, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и ее структурные подразделения в список террористов и экстремистов. Также в перечень попала польская Kongres Deputowanych Ludowych (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), отмечается на сайте ведомства.

Международная неправительственная организация, созданная в форме общественного движения, Антивоенный комитет России (Russian Antiwar committee), Великобритания, и ее структурные подразделения, — гласит список Росфинмониторинга.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы активистку Анастасию Шевченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), осужденную до этого за участие в нежелательной организации. Ее признали виновной в финансировании батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Также Росфинмониторинг внес международную организацию «Мемориал» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) в перечень террористов и экстремистов. Аналогичный статус получили еще 30 структур, связанных с организацией.