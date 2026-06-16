Стало известно, может ли Шурыгина получить больший срок за попытку скрыться

Блогеру Диане Шляниной, известной под фамилией Шурыгина, не увеличат срок за попытку скрыться от уголовного преследования в Индонезии, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, девушке грозит до четырех лет колонии за распространение порнографии.

Покупка билета за рубеж не является де-юре отягчающим обстоятельством. Что касается самой статьи об обороте порнографических материалов, максимальная санкция по ней — от пяти до шести лет тюрьмы. Но, как правило, если это размещается на платформе, то подтягивают еще соучастников, организаторов этой площадки и так далее. Тогда уже запрашивают самое суровое наказание. Но получают, как правило, по этим статьям три-четыре года колонии. Поэтому если Шурыгина уже арестована и собрано нормальное количество материалов, изобличающих и доказывающих ее вину, то она может отсидеть этот срок, — прокомментировал Бенхин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Шурыгина собиралась скрыться от уголовного преследования в Индонезии, но ее задержали за несколько дней до отъезда. По данным канала, последний раз она возвращалась из-за рубежа в начале этого года и с тех пор жила в комплексе «Пресня Сити» в Москве.