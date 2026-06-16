«Сколол кусочек черепа»: Роман Курцын о травме на съемочной площадке Актер Роман Курцын рассказал, что сколол кусочек черепа на съемочной площадке

Популярный киноактер Роман Курцын рассказал в интервью NEWS.ru, как сколол кусочек черепа, выполняя трюк на съемках фильма «Любовь и монстры». Собеседник уточнил, что травма оказалась не такой серьезной, как писали в СМИ.

Я действительно сколол себе кусочек черепа. В информационном поле раздули, будто бы я нахожусь при смерти, — высказался артист.

Курцын состоит в Гильдии каскадеров России и самостоятельно выполняет трюки на съемочной площадке. По словам актера, за время карьеры он неоднократно получал серьезные травмы. Несмотря на это, он продолжает идти на риск и отказывается от дублера. Курцын признался, что воспринимает новые трюки как профессиональный вызов.

Со мной происходили и более серьезные случаи — вывих шейки бедра, перелом ребер, была оторвана грудная мышца. Вот эти травмы мешали съемочному процессу. Но ничего страшного, сейчас в аптеках продают хорошие обезболивающие, — резюмировал артист.

Ранее Курцын рассказал, что столкнулся с трудностями, играя роль пришельца. По словам актера, чтобы хорошо изобразить инопланетянина, он специально занимался с балетмейстером.

Кроме того, артист рассказал, что отказывается от работы с некоторыми коллегами. По словам актера, ему некомфортно рядом с теми, кто истерит на съемочной площадке и неуважительно общается с женщинами.