Российская команда по CS2 Team Spirit вышла в гранд-финал IEM Rio 2026

Российская команда Team Spirit обыграла Team Falcons со счетом 2:0 и вышла в гранд-финал турнира Intel Extreme Masters в Рио-де-Жанейро.

Благодаря победе «Драконы» впервые в этом году прошли в финал чемпионата. В решающем матче Team Spirit сыграет с победителем дуэта Team Vitality — FURIA Esports. Он состоится 19 апреля в 20:00 мск. Команда Team Falcons проведет встречу за третье место с проигравшим из этой пары в 16:30 мск.

Турнир IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля в Рио-де-Жанейро. В нем участвуют 16 команд, призовой фонд составляет $1 млн (80 млн рублей).

Ранее российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира категории ATP 500 в Барселоне. Россиянину удалось обыграть в полуфинале серба Хамада Меджедовича. Призовой фонд соревнований превышает €2,9 млн (270 млн рублей). Матч завершился победой россиянина — 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

До этого российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в финал турнира категории WTA 500 в Штутгарте. Она уступила в полуфинальном матче второй ракетке мира Елене Рыбакиной.