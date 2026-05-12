День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 06:00

Хачапури с колбасой — настоящий хит для сытного ужина. Рецепт ленивее некуда

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Поразительно, как удачно колбаса вписалась в классический грузинский рецепт. Тесто на молоке получается воздушным, а начинка из сулугуни и колбасы — сочной и ароматной. Идеально для тех, кто любит эксперименты без потери вкуса.

Что понадобится

Молоко теплое — 250 мл, мука — 400 г, яйца — 2 шт., масло сливочное — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., дрожжи сухие — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., сулугуни — 300 г, колбаса вареная — 200 г, желток — 1 шт., вода — 2 ст. л.

Как готовлю

Замешиваю тесто: в теплое молоко кладу сахар и дрожжи, оставляю на 10 минут. Вбиваю яйцо, вливаю растопленное масло, добавляю муку и соль.

Вымешиваю 7 минут до гладкости, накрываю пленкой и даю постоять час. Для начинки тру сулугуни на крупной терке, колбасу режу тонкой соломкой, смешиваю.

Тесто делю пополам, каждую часть раскатываю в круг. Распределяю половину начинки, собираю края к центру и защипываю.

Переворачиваю швом вниз, аккуратно разминаю в лепешку, делаю в центре маленькое отверстие. Выкладываю на противень.

Желток взбиваю с водой, смазываю хачапури. Выпекаю при 190 °C 15 минут до золотисто-коричневого цвета. Подаю сразу горячими.

Проверено редакцией
Читайте также
Минздрав предложил добавить десятки новых медспециальностей
Общество
Минздрав предложил добавить десятки новых медспециальностей
Россиян обнадежили информацией о новых длинных выходных
Общество
Россиян обнадежили информацией о новых длинных выходных
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Общество
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Заменил сыр и не прогадал. Хачапури получаются нежнее, свежее, а готовить их — одно удовольствие
Общество
Заменил сыр и не прогадал. Хачапури получаются нежнее, свежее, а готовить их — одно удовольствие
Секрет идеального хачапури: тесто на молоке, сулугуни и ветчина. Пышная основа и сытная начинка
Общество
Секрет идеального хачапури: тесто на молоке, сулугуни и ветчина. Пышная основа и сытная начинка
Общество
рецепты
еда
хачапури
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник сообщил о преднамеренной атаке ВСУ на машины с красным крестом
Мирошник рассказал, как ВСУ начали атаковать Брянскую область
В аэропорту Саранска начали действовать ограничения для самолетов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 мая: инфографика
Пасечник назвал главное достижение за всю историю ЛНР
Российские артиллеристы обрушили град снарядов на скопление ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 30 БПЛА
Вирусолог оценила возможность введения в РФ карантина из-за хантавируса
Мирошник раскрыл жуткую правду, как Киев вел себя в перемирие
В Совфеде озвучили минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
«Ну, погоди!»: в России научились «ослеплять» вражеские БПЛА мультфильмами
Трамп перечислил политиков из «команды мечты» на выборах 2028 года
Врач рассказала, употребление каких продуктов приводит к потере зрения
Нутрициолог ответила, кому противопоказано интервальное голодание
Нутрициолог предупредила о серьезных последствиях «чистки» печени
Вспышка хантавируса вызвала опасные последствия на борту MV Hondius
Российский «Курьер» «доставил» подарки ВСУ в Сумской области
Остеопат рассказала, как мьюинг может навредить здоровью
Психолог объяснила, как пережить кризис среднего возраста
Месть за Кубок: «Динамо» отбирает чемпионство у «Краснодара» в очном матче
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.