Хачапури с колбасой — настоящий хит для сытного ужина. Рецепт ленивее некуда

Поразительно, как удачно колбаса вписалась в классический грузинский рецепт. Тесто на молоке получается воздушным, а начинка из сулугуни и колбасы — сочной и ароматной. Идеально для тех, кто любит эксперименты без потери вкуса.

Что понадобится

Молоко теплое — 250 мл, мука — 400 г, яйца — 2 шт., масло сливочное — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., дрожжи сухие — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., сулугуни — 300 г, колбаса вареная — 200 г, желток — 1 шт., вода — 2 ст. л.

Как готовлю

Замешиваю тесто: в теплое молоко кладу сахар и дрожжи, оставляю на 10 минут. Вбиваю яйцо, вливаю растопленное масло, добавляю муку и соль.

Вымешиваю 7 минут до гладкости, накрываю пленкой и даю постоять час. Для начинки тру сулугуни на крупной терке, колбасу режу тонкой соломкой, смешиваю.

Тесто делю пополам, каждую часть раскатываю в круг. Распределяю половину начинки, собираю края к центру и защипываю.

Переворачиваю швом вниз, аккуратно разминаю в лепешку, делаю в центре маленькое отверстие. Выкладываю на противень.

Желток взбиваю с водой, смазываю хачапури. Выпекаю при 190 °C 15 минут до золотисто-коричневого цвета. Подаю сразу горячими.