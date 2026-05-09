Заменил сыр и не прогадал. Хачапури получаются нежнее, свежее, а готовить их — одно удовольствие

Пока закипает чайник, вы уже будете жарить хачапури. Тесто на кефире без дрожжей, начинка из трех ингредиентов — это идеальный рецепт, когда хочется чего-то сытного, домашнего и очень вкусного, но времени в обрез.

Что понадобится

2,5 стакана муки, 200 мл кефира, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соды, 250 г творога, 200 г сулугуни, 1 яйцо, 2 ст. л. сливочного масла для смазывания.

Как я готовлю

В миске смешиваю муку с солью, сахаром и содой. Вливаю кефир комнатной температуры, быстро перемешиваю ложкой. Перекладываю на стол, вымешиваю руками до мягкости. Возвращаю в миску, накрываю пленкой, оставляю на 20 минут.

Сулугуни тру на крупной терке, смешиваю с творогом, добавляю яйцо, перемешиваю. Тесто делю на 4 части, скатываю колобки. Начинку тоже на 4 части, формирую шарики.

Каждый колобок расплющиваю в лепешку, в центр кладу шарик начинки, поднимаю края, защипываю сверху. Переворачиваю швом вниз, расплющиваю, раскатываю в лепешку 16–18 см.

Разогреваю сухую сковороду с толстым дном на среднем огне. Выкладываю заготовку, накрываю крышкой, жарю 3-4 минуты. Переворачиваю, жарю еще 3-4 минуты. Готовые смазываю маслом.