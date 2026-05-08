Секрет идеального хачапури: тесто на молоке, сулугуни и ветчина. Пышная основа и сытная начинка

Когда хочется порадовать родных чем-то особенным, но не тратить на это полдня, я пеку эти хачапури. Две большие лепешки — и сытная трапеза для всей семьи готова. А остывшие кусочки легко разогреть на сковороде — они будут как свежие.

Что понадобится

молоко — 200 мл, дрожжи свежие — 10 г, сахар — 1 ч. л., яйца — 1 шт., мука — 350 г, соль — 0.5 ч. л., масло растительное — 3 ст. л., сулугуни — 300 г, ветчина — 200 г, желток — 1 шт., молоко для смазывания — 1 ст. л., масло сливочное — 30 г.

Как готовлю

Молоко слегка подогреваю до теплого состояния, раскрошиваю в него дрожжи, добавляю сахар и оставляю на 5 минут до появления пенной шапочки. Вбиваю яйцо, тщательно перемешиваю венчиком. Просейте муку с солью, частями всыпаю в жидкую смесь. Когда масса становится густой, вливаю растительное масло и замешиваю гладкое, упругое тесто на столе в течение 7 минут. Накрываю миску пленкой и убираю в тепло на 40–50 минут. Тем временем натираю на крупной терке сулугуни и ветчину, перемешиваю их (соль не добавляю).

Подошедшее тесто делю на две части, каждую раскатываю в круглую лепешку. В центр выкладываю половину начинки, оставляя свободными края шириной около 4 см. Собираю края к центру, тщательно защипываю и аккуратно расплющиваю заготовку ладонями. Перекладываю хачапури на противень, застеленный пергаментом, делаю пальцем небольшое отверстие в центре для выхода пара. Взбиваю желток с молоком, смазываю поверхность каждой лепешки. Выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут до золотистой корочки. Горячие хачапури смазываю кусочком сливочного масла для мягкости и подаю сразу, разрезав на порции.

